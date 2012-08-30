17-летний подросток изнасиловал 11-летнего

Как сообщили корреспонденту УНИАН в секторе по связям с общественностью УМВД в Херсонской области, преступление было совершено в выходные.

Мальчик рассказал матери, что играл в заброшенном доме и встретил там односельчанина, который распивал пиво. Во время беседы подросток сказал, что на практике разъяснит школьнику значение некоторых слов. После чего, несмотря на сопротивление, снял с ребенка одежду и удовлетворил половую страсть неестественным способом.

Когда сотрудники милиции пришли домой к подозреваемому, тот объяснил, что школьник якобы словесно оскорбил его и он решил таким образом ему отомстить.

Заключение судебно-медицинской экспертизы подтвердило слова пострадавшего. Госпитализация ребенку не понадобилась.

О подозреваемом известно, что он из обычной семьи, живет с сестрой, родители на заработках. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о не выезде.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.153 Уголовного кодекса Украины (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет.