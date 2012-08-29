Украинцы стали больше пить «горькую»

В Украине на фоне падения продаж вина и пива растет потребление водки. За шесть месяцев этого года ее было продано на 20% больше (12,99 млн дал), чем годом ранее.

Участники водочного рынка объясняют это достижение в первую очередь сокращением доли теневого рынка. Однако эксперты считают, что спрос повышается на фоне снижения уровня жизни, и ожидают дальнейшего роста потребления крепкого алкоголя, пишет Коммерсант-Украина.