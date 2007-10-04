На Черниговщине возбуждено уголовное дело за самовольное пользование недрами

В Черниговской области правоохранители разоблачили группу лиц, которые незаконно добывали песок.

Об этом УНИАН сообщили в Центре по связям с общественностью УМВД в области.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что на протяжении июня и августа 2007 года должностные лица предприятия в одном из сел Менского района без специального разрешения пользовались недрами. Они самовольно заняли земельный участок площадью 1,2 га и провели добычу 4,6 тыс. тонн песка, чем нанесли государству ущерб на сумму 20,9 тыс. грн.

Прокуратура Менского района возбудила уголовное дело по ст. 365 ч.1 Уголовного кодекса Украины - превышение власти или служебных полномочий, то есть преднамеренное совершение служебным лицом действий, которые явно выходят за рамки предоставленных ему прав или полномочий, если они причинили существенный вред государственным интересам.

В настоящее время следствие по делу продолжается.