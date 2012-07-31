Аналитики: Модернизация Запорожстали обойдется группе Ахметова в $1,5-2 млрд

В ближайший год "Метинвест" завершит детальное изучение состояния приобретенных активов и разработает долгосрочную инвестпрограмму, направленную на решение ключевых проблем "Запорожстали", заявили в группе, пишет КоммерсантЪ-Украина.

Главной проблемой "Запорожстали" является модернизация мощностей предприятия, считает аналитик Astrum Investments Юрий Рыжков.

С ним согласны и другие эксперты. "Для поддержания конкурентоспособности "Метинвесту" придется проводить модернизацию производства меткомбината. На это потребуется $1,5-2 млрд",— говорит аналитик инвестиционной компании Investment Capital Ukraine Александр Мартыненко.

Среди других проблем меткомбината аналитики называют высокую себестоимость производства стали и большую кредиторскую задолженность (по итогам 2011 года — 1,4 млрд грн).

Консолидация активов — ответ металлургов на спад производства. С середины года в мире произошло более десятка крупных сделок слияния и поглощения в металлургической сфере. Только в этом году "Северсталь" объявила о продаже трех активов в США американской Renco Group. Концерн ArcelorMittal продал свою долю в крупнейшей сталелитейной компании Erdemir на общую сумму $267,5 млн. В конце же прошлого года японская Nippon Steel объединилась с Sumitomo Metal Industries, после чего объединенная компания заявила о покупке крупнейшего производителя стали в Объединенных Арабских Эмиратах — Al Ghurair Iron & Steel.