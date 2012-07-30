Большинство из восьми погибших во время аварии в Польше - украинцы (фото)

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе полиции города Лодзь, вблизи которого произошло ДТП.

По предварительным данным правоохранителей, причиной аварии стало игнорирование водителем сигнала, запрещающего переезжать железнодорожный путь.

Полиция также сообщила, что микроавтобус, в котором ехали 10 человек, был рассчитан на перевозку шести людей.

Два человека с травмами доставлены в больницы.

Пресс-служба отметила, что на место аварии приехали Лодзьский воевода Йоланта Хелминска и заместитель коменданта полиции в Лодзе Дариуш Мановецки.

Как сообщал УНИАН, сегодня в 6.00 в центральной Польше, возле города Лодзь, пригородный поезд врезался в микроавтобус на нерегулируемом железнодорожном переезде. В результате аварии погибли восемь человек и двое ранены.

Как сообщала Украинская служба Польского радио, в больнице находятся две женщины, получившие травмы во время аварии. Одна из них – в тяжелом состоянии. Жизнь другой – в безопасности, известно, что она гражданка Украины. На место происшествия выехал консул Украины в Польше.

В то же время, по данным PAP, в больницу доставлены мужчина и женщина. Среди погибших – шесть женщин и двое мужчин.