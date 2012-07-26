Музыканты РХЧП вышли на бис в Киеве в футболках «Динамо»

Вчера в Киеве состоялся концерт знаменитой рок-группы Red Hot Chili Peppers. Он проходил на НСК "Олимпийский" - нынешней домашней арене футбольного клуба "Динамо" - при стечении примерно 40 тысяч зрителей.

Отыграв полуторчасовую программу, музыканты ушли со сцены, однако зрители вызвали их на бис. Трое из музыкантов - басист Фли, гитарист Джош Клингхоффер и бразильский перкуссионист команды - вышли в футболках "Динамо", что было встречено огромным одобрением публики, и группа отыграла еще несколько песен.

В целом, можно сказать, что дебют "Олимпийского" в качестве концертной площадки прошел успешно, отмечает Динамомания.

Что касается поля, на котором "Динамо" сегодня предстоит сыграть матч чемпионата Украины против "Говерлы", то оно было заботливо укрыто по всей площади.