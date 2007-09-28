Тимошенко: нужны досрочные выборы в местные органы власти

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО не сомневается, что новый состав парламента внесет изменения в Конституцию, которые значительно расширят полномочия органов местного самоуправления.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня во время эфира программы «Свобода Савика Шустера» на телеканале «Интер».

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что на сегодняшний день все политические силы сходятся в том, что для органов местной власти необходимо расширить их финансовые и исполнительные полномочия. По ее словам, крайне необходимо укрепить всеми возможными средствами мощь местных общин. «Я убеждена, что в парламенте как раз эти изменения в Конституцию будут приняты почти единогласно», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом она отметила, что после внесения этих изменений в Конституцию необходимо провести досрочные выборы в местные органы власти, потому что сущность их деятельности значительно изменится. «Я хотела бы, чтобы на местах люди, которые живут сегодня в городе, селе, поселке, чувствовали, что они не изгои для Киева, а та команда, которая может распоряжаться финансовыми и организационными ресурсами», - добавила лидер БЮТ.