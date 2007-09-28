Коммерческие банки игнорируют постановление НБУ о предоставлении клиентам полной информации об эффективной ставке по кредитам. Об этом заявил лидер движения «Антибанк» Виктор КОНОВАЛОВ в ходе круглого стола, заседание которого состоялось в УНИАН в четверг и темой которого стала «Недобросовестная реклама банковских услуг, завышение кредитных ставок банкирами и кредитными союзами, а также несенкционированные комиссионные сборы по депозитным счетам».

Участник заседания, заместитель предправления банка «Хрещатик» Александр ТИМЧЕНКО отметил, что считает такое утверждение ошибочным. Он не исключил того, что существуют некоторые отдельные банки, которые не выполняют указанное постановление НБУ.

В свою очередь, лидер Гражданской инициативы «За прозрачность финансовых рынков» Тарас ЗАГОРОДНИЙ отметил, что банки не корректно ведут себя по отношению к своим клиентам, не указывая в рекламных роликах реальной стоимости кредитов. «Фактически потребители вводятся в заблуждение», - сказал Т.ЗАГОРОДНИЙ.

Как сообщал УНИАН, в мае 2007 года Национальный банк Украины обязал коммерческие банки предоставлять потребителю полную информацию об условиях кредитования и общей стоимости кредита. Это предусмотрено в постановлении НБУ «Об утверждении Правил предоставления банками Украины информации потребителю об условиях кредитования и общей стоимости кредита» №168 от 10 мая 2007 года (зарегистрировано в Минюсте 25 мая 2007 года).

В документе указывается, что банки обязаны перед заключением кредитного договора предоставить потребителю в письменной форме информацию об условиях кредитования, а также ориентировочную совокупную стоимость кредита. В частности, банк должен указать имеющиеся у него формы кредитования с коротким описанием отличий между ними, преимущества и недостатки предлагаемых схем кредитования.

Банк должен информировать об ориентировочной совокупной стоимости кредита с учетом процентной ставки по кредиту, стоимости всех сопутствующих услуг, а также других финансовых обязательств потребителя, которые связаны с получением, обслуживанием и погашением кредита (в том числе в пользу третьих лиц - страховщиков, оценщиков, регистраторов, нотариусов и тому подобное).

В правилах предусмотрено, что банки должны получить письменное подтверждение потребителя об ознакомлении с вышеуказанной информацией.

В правилах указывается, что банки не имеют права изменять процентную ставку по кредиту в связи с волеизъявлением одной из сторон (изменения кредитной политики банка).

НБУ указывает, что банки не имеют права устанавливать платежи, которые потребитель должен внести в интересах банка за действия, которые банк осуществляет для собственной выгоды (ведение дела, договора, учет задолженности потребителя и т.д.), или за действия, которые потребитель осуществляет в интересах банка (принятие платежа от потребителя и тому подобное) и т.д.

«В случае предоставления кредита в иностранной валюте банки обязаны при заключении кредитного договора предупредить потребителя о валютных рисках, предоставить информацию о методике, которая используется банком для определения валютного курса, сроках и комиссии, связанных с конвертацией валюты платежа в валюту обязательства во время погашения задолженности по кредиту и процентов за пользование”, - указывается в документе.