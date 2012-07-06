Для каких "социально незащищенных" приватизируется Гостиный двор

Об этом идет речь в заявлении комитета, переданном агентству УНИАН.

«5 июля, парламентское большинство Верховной Рады Украины в очередной раз осуществило преступление – незаконно изъяло из Перечня памятников культурного наследия, не подлежащих приватизации, здание Гостиного двора», - говорится в заявлении.

В комитете отмечают, что такая норма содержится в принятом законе о реализации социальных инициатив Президента Украины относительно удешевления стоимости ипотечных кредитов.

Профильный комитет отмечает, что соответствующая поправка относительно Гостиного двора была внесена с нарушением положений Закона «О Регламенте Верховной Рады Украины», в частности статьи 116. В соответствии с этой статьей, «предложения и поправки к законопроекту, который готовится ко второму чтению, могут вноситься лишь в тот текст законопроекта (статей, их частей, пунктов, предложений), который принят Верховной Радой за основу». Кабминовский же законопроект, который был принят за основу 22 июня, не предполагал внесения изменений в закон «О Перечне памятников культурного наследия, не подлежащих приватизации».

«Для каких «незащищенных» социальных слоев предусмотрена социальная инициатива Президента – приватизация Гостиного двора?! Очевидно, для инициатора поправки №28 народного депутата Клименко и тех, кто проголосовал данный закон», - говорится в заявлении комитета, подписанном его председателем Владимиром Яворивским.

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Как сообщал УНИАН, 26 апреля Киевсовет дал разрешение на разработку проекта землеустройства по отведению земельного участка для реконструкции здания Гостиного двора на Контрактовой площади.

23 мая Градостроительный совет сообщил, что его специалисты подвергли критике реконструкцию Гостиного двора, которая приведет к существенным изменениям в любимом киевлянами сооружении.

Гостиный двор - торговый комплекс на Контрактовой площади в Киеве, построенный в 1809 году вместо старого двора (60-е годы XVIII ст., архитектор Иван Григорович-Барский). Сейчас в здании Гостиного двора размещены магазины, а также Государственная научная архитектурно-строительная библиотека имени В.Г. Заболотного.

В связи с активными действиями застройщика Гостиный двор находится под постоянным надзором активистов, которые выступают против реконструкции сооружения, и постоянно дежурят на его территории. 20 мая они объявили о создании Гостиной Республики на территории Гостиного двора - территории общественного свободного культурно-образовательного некоммерческого пространства.

1 июня пресс-служба КГГА сообщила, что депутат Киевсовета, архитектор Андрей Миргородский представил проект реконструкции Гостиного двора, согласно которому это будет трехэтажное здание (сейчас два этажа) с обустроенной над внутренним двором крышей и вмонтированным в нее внешним освещением. По словам А.Миргородского, новый Гостиный двор будет максимально приближен к архитектуре сооружения начала ХІХ века и останется в рамках существующего фундамента. Будет полностью сохранена внутренняя галерея, и ее смогут посещать все желающие. Кроме того, будет упорядочен сквер, который относится к территории памятника.