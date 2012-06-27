Миллер доволен ценой на газ для Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня после заседания Межправительственного комитета по экономическому сотрудничеству украинско-российской межгосударственной комиссии.

«На сегодняшний день мы не видим никаких оснований для пересмотра цен. Цены абсолютно рыночные, могу сказать, что цена для Украины значительно ниже, чем для ряда стран Европы, куда «Газпром» поставляет газ», - сказал А.Миллер.

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Как сообщал УНИАН, 25 июня в интервью Владимиру Познеру в его программе «Познер» на российском Первом канале премьер-министр Украины Николай Азаров сказал, что несправедливыми ценами на газ Россия загоняет Украину в угол, и украинцам сложно объяснить, почему так поступает стратегический партнер.

«Пока я не вижу ответа на этот вопрос», - сказал он и добавил, что во время визита премьер-министра РФ Дмитрия Медведева 27 июня в Киев и президента России Владимира Путина в середине июля это будет одним из главных вопросов переговоров.

Н.Азаров заявил, что Украина рассчитывает в этом вопросе «на добрососедские отношения, на понимание того, что нельзя строить долгосрочные отношения, используя конъюнктурный момент выгоды».

«Мы что, хотим каких-то для себя льготных условий? Мы что, просим, чтобы Россия поставляла газ по ценам ниже, чем, предположим, европейские? Нет, мы говорим: поставляйте нам газ на таких же условиях, как всем своим партнерам. А то сейчас снизили цены на газ для Турции. Чтобы вы представляли, мы покупаем газ по 550 долларов за тысячу кубометров, а турки - по 190. Нормально? Что, отношение России к туркам гораздо лучше, чем к Украине?», - заявил Н.Азаров.