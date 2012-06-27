На пляже нашли фугасную авиабомбу

В Чугуеве Харьковской области на одном из пляжей на реке Северский Донец обнаружена фугасная авиабомба времен Великой Отечественной войны.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном территориальном управлении МЧС Украины в Харьковской области, авиабомба ФАБ-100 находилась на глубине около 2 метров на расстоянии 20 метров от частного домовладения на берегу водоема.

Снаряд весом 100 кг обнаружили дайверы. Извлечение и ликвидацию бомбы провели пиротехники-водолазы специального регионального центра быстрого реагирования МЧС. Территория, прилегающая к опасной находке, была обследована, бомба вывезена на специальную подрывную площадку и обезврежена. Пострадавших нет.

Эвакуация местных жителей не проводилась. Работники милиции осуществляли охрану места находки.

Как сообщили корреспонденту УНИАН очевидцы работ, во время извлечения авиабомбы пляж был закрыт. По периметру стояли работники милиции.

Всего в области на протяжении суток обезврежено 15 боеприпасов времен войны, среди них: 1 артиллерийский снаряд, 13 минометных мин и 1 авиационная бомба. Всего с начала года выявлено и обезврежено 3746 единиц устаревших боеприпасов.