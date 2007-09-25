Может ли устроится на работу больной туберкулезом? (исследование)

Украинцы не верят, что их могут вылечить от туберкулеза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенные по заказу Благотворительного фонда СКМ «Развитие Украины», которые были представлены сегодня на пресс-конференции в Киеве.

В частности, в соответствии с данными исследования, ни один из опрошенных не верит, что, заболев туберкулезом, сможет получить всю необходимую помощь по месту жительства. Лишь 28% украинцев знают, что диагностика и лечение туберкулеза бесплатны, а свыше 30% считают лечение дорогим удовольствием.

Один из парадоксов, который выявило социологическое исследование, – люди доверяют врачам, но не верят в то, что им окажут квалифицированную медицинскую помощь. В то же время треть жителей Донецкой области считают, что шанс заболеть туберкулезом для них является вполне реальным. Это достаточно высокий показатель, по сравнению с другими регионами страны, отмечалось на пресс-конференции.

Также, как показало исследование, почти 100% населения Украины проинформированы о таком заболевании, как туберкулез. В то же время уровень осведомленности о симптомах на ранних стадиях развития болезни достаточно низкий - 84% респондентов уверенны, что основным симптомом туберкулеза является кашель, тогда как на ранних стадиях этого заболевания кашель не наблюдают.

Что касается отношения к больным туберкулезом, то свыше половин опрошенных на вопрос: “Вы бы приняли на работу человека, больного туберкулезом?”, ответили: “Нет”, 23% - избежали ответа. В Донецкой области уровень толерантности к больным туберкулезом еще ниже - 61% отказали бы “туберкулезнику” в рабочем месте.

По оценкам граждан, самым эффективным фактором в борьбе с туберкулезом будет улучшение социально-экономической ситуации в Украине (73%).

***Мониторинг носил сравнительный характер - опрашивали жителей из всех областей страны (2 тыс. человек) и отдельно жителей Донецкой области (800 человек).

Целью исследований было, в частности, выяснить, насколько актуальна проблема туберкулеза в сознании украинцев, как относятся к больным в обществе, а также выявление степени доверия к отечественной медицине.