БЮТ выиграл суд у мэра

Донецкая областная организация избирательного Блока Юлии ТИМОШЕНКО выиграла суд у городского председателя Донецка Александра ЛУКЬЯНЧЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе облорганизации БЮТ, в суд на мэра подала инициативная группа граждан по вопросу целесообразности проведения всеукраинского референдума, состоящая из активистов БЮТ.

В пресс-службе БЮТ напомнили, что на референдум должны быть вынесены девять вопросов, в числе которых - вопрос по отмене депутатской неприкосновенности, по Конституции, по выборности судей и др.

Своим решением Ворошиловский районный суд г.Донецка обязал городского председателя А.ЛУКЬЯНЧЕНКО направить в Центральную избирательную комиссию документы относительно регистрации инициативной группы граждан по вопросу проведения всеукраинского референдума.

В комментарии решения суда заместитель председателя областной парторганизации ВО "Батькивщина" Александр БАКУНЕЦ сказал, что "в очередной раз правосудие восторжествовало".

"С удовлетворением можно отметить, что в последнее время административное давление на суды Донецкой области ослабевает, и судьи все чаще принимают решения не по звонку из "высоких кабинетов", а по закону", - подчеркнул А.БАКУНЕЦ.