Эксперт: 12 предприятий узурпировали рынок оценки

Об этом сообщилина пресс-конференции в УНИАН представители Украинского общества оценщиков, «Ассоциации специалистов оценки», форума «Открытый клуб независимых оценщиков».

«Сегодня 12 предприятий оценочного направления узурпировали рынок для цели налогообложения. Быстро, при содействии ведомства, которое регулирует оценку, были выучены несколько десятков оценщиков, которые в своей сумме составляют не более 1% от числа оценщиков всей Украины», - сказала заслуженный экономист Украины Людмила Туровская.

Она отметила, что более 9 тыс. оценщиков в Украине практически остались без работы.

Оценщики пояснили, что ст. 5 закона «О Фонде государственного имущества» и п.4 «Заключительных положений» закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам приватизации по реализации положений Государственной программы приватизации на 2012-2014 годы» определили оценочную деятельность для целей налогообложения как исключительный вид деятельности по новому направлению №3 «Оценка для целей налогообложения и начисления и уплаты других обязательных платежей, которые взимаются в соответствии с законодательством». При этом ФГИУ в мае издал до двух десятков приказов, четыре из которых привели к новым правилам оценки.

«У нас есть одна задача — отказаться от данных приказов, перейти не к крепостному праву... Мы хотим не только избавиться от данных приказов, мы хотим внести изменения в две статьи закона — ст. 5 закона «О Фонде Госимущества» и п. 4 «Заключительных положений», - заявила Л. Туровская.

По словам члена Совета Украинского общества оценщиков Ирины Ивановой, смешение оценки для целей налогообложения и индивидуальной оценки не дает развиваться независимой оценке как таковой.

Она сообщила, что раньше стоимость оценки никогда не связывалась с рыночной стоимостью объекта, это категорически запрещено международными и национальными стандартами.

Л.Туровская также отметила, что оценщик, получивший сертификат по новым правилам, привязан к компании, в которой он работает. С уходом из компании оценщик теряет сертификат.

При этом на рынке образовался дефицит услуги (40 оценщиков в 12 компаниях ежедневно должны будут проводить 15-20 оценок недвижимости в стране), что привело к удорожанию услуг оценщиков в 6-10 раз.

По данным члена комитета Украинского общества оценщиков по вопросам законодательства Тимура Аджиева, ранее гонорар оценщика составлял 0,5-1,5 тыс. грн, с новыми правилами — от 1,8 тыс. грн за оценку «гостинки» на Борщаговке до 10-11 тыс. грн за квартиры в центре Киева. В то же время, к примеру, за оценку домовладения в Борисполе сегодня просят 20 тыс. грн.

Член совета директоров Украинского общества оценщиков Сергей Пузенко добавил, что новые правила оценки касаются не только рынка недвижимости и транспорта, но и инвестиционного рынка.

«Дело касается и инвестиционного рынка. То есть это все сделки физических лиц по продаже корпоративных прав, прав требований и т. д. Для таких оценок даже не предусмотрели специализацию... Весь инвестиционный рынок, если он должен идти через нотариат, просто остановится», - сказал он.

В свою очередь модератор форума «Открытый клуб независимых оценщиков» Андрей Филин отметил, что 12 фирм, предоставляющих услугу оценки недвижимого и движимого имущества, автоматизировали услугу оценки через сайт с помощью ввода данных заказчиком, а договор между заказчиком и оценщиком можно составить по телефону, избавив себя от ответственности за качество предоставленных услуг.

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Как сообщал УНИАН, в Украине с июня текущего года стоимость экспертной оценки недвижимости и земельных участков для их продажи выросла более чем в десять раз в связи с тем, что рынок оценки монополизировали 12 компаний.