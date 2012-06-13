Киевская молодежь убрала дворы медицинских учреждений области
22:40, 13 июня 2012Общество
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Киевская ОГА и региональная организация ПР привлекли молодежь к благоустройству дворов медицинских заведений области ко Дню медицинского работника, который будет праздноваться 17 июня.
Об этом сообщили УНИАН в Киевской облгосадминистрации.
В мероприятии, кроме школьников, студентов, представителей молодежных организаций, приняли участие руководители ОГА, в частности заместитель губернатора Татьяна Подашевская.
Она отметила, что сегодняшней акцией руководство области хочет показать, что «за нас должны говорить наши дела, которые оставят людям память о добрых поступках», в частности, о посаженных деревьях, приведенной в порядок территории медицинских заведений в городах и селах области.
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