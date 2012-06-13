Киевская молодежь убрала дворы медицинских учреждений области

Об этом сообщили УНИАН в Киевской облгосадминистрации.

В мероприятии, кроме школьников, студентов, представителей молодежных организаций, приняли участие руководители ОГА, в частности заместитель губернатора Татьяна Подашевская.

Она отметила, что сегодняшней акцией руководство области хочет показать, что «за нас должны говорить наши дела, которые оставят людям память о добрых поступках», в частности, о посаженных деревьях, приведенной в порядок территории медицинских заведений в городах и селах области.