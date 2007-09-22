В Алуште устроят настоящую вакханалию и многое другое

Фестиваль «Виноградные сезоны в Алуште» пройдет в Крыму 22-23 сентября.

Как сообщили УНИАН в Алуштинской мэрии, 22 сентября в ходе фестиваля будут организованы выставки-продажи винограда и вина, продукции эфиросовхоза, экскурсии на виноградники, конкурс по сбору винограда на виноградниках среди экскурсантов, также пройдет мастер-класс по виноделию в музее-галерее вина в одном из сел Алуштинского региона.

Кроме того, в городе пройдет шествие «Вакха» (Вакх или Бахус, называемый иногда греками Дионисом, а римлянами Либером – бог вина), конкурс одной картины «Девушка с виноградной кистью», вернисаж «Окрестности Алушты».

На центральной набережной Алушты будет организован мастер-класс по обучению танцу «сиртаки». (Сиртаки - популярный танец греческого происхождения, созданный в 1964 году для фильма «Грек Зорба». Он не является народным греческим танцем, однако представляет собой сочетание версий старинного танца мясников. После выхода фильма на экраны, «сиртаки» стал самым популярным греческим танцем в мире и одним из символов Греции – УНИАН). А уже вечером, после карнавального шествия, пройдет общий танец «сиртаки» на центральной набережной города. Также вечером пройдет боди-арт театр «Ароматы гор» - презентация продукции эфиросовхоза - и спектакль на ходулях Львовского театра «Возрождение». Завершится первый день «Виноградных сезонов в Алуште» фейерверком.

На следующий день - 23 сентября - пройдет виноградный бал на территории винзавода «Алушта» (для VIP-гостей), а вечером состоятся «Дионисийские игры» (спектакль Евпаторийского театра на ходулях).