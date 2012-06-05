Запланированное оппозицией на 17.00 массовое пикетирование ВР не началось

Как передает корреспондент УНИАН, сейчас на улице Грушевского возле ВР находятся около 30 национально сознательных лиц, которые держат 15 флагов политической партии «Батькивщина».

Охрану общественного порядка осуществляет около 30 работников милиции, еще в резерве в Мариинском парке находятся на случай непредвиденных ситуаций несколько автобусов с бойцами «Беркута».