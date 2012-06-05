Запланированное оппозицией на 17.00 массовое пикетирование ВР не началось
17:54, 05 июня 2012Общество
2124 0
Запланированное 17.00 лидерами оппозиционных партий массовое бессрочное пикетирование Верховной Рады в поддержку украинского языка по состоянию на 17.30 не началось.
Беркут ждет своего часа
Как передает корреспондент УНИАН, сейчас на улице Грушевского возле ВР находятся около 30 национально сознательных лиц, которые держат 15 флагов политической партии «Батькивщина».
Охрану общественного порядка осуществляет около 30 работников милиции, еще в резерве в Мариинском парке находятся на случай непредвиденных ситуаций несколько автобусов с бойцами «Беркута».
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter