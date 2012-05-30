Акваторию Ильичевского порта залили подсолнечным маслом

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе областной прокуратуры.Как уточнили в прокуратуре, проверка установила, что «огромное маслянистое пятно у причальной стенки порта возникло вследствие вытекания подсолнечного масла из продуктопровода, принадлежащего хозяйственному обществу, при загрузке партии товара на борт теплохода».

По подсчетам специалистов Государственной экологической инспекции Северо-Западного региона Черного моря, обследовавших этот участок акватории ГП «Ильичевский морской торговый порт», морской среде причинен ущерб в размере 410 тыс грн, который подлежит взысканию с предприятия-нарушителя природоохранного законодательства.