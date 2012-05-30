Акваторию Ильичевского порта залили подсолнечным маслом
12:32, 30 мая 2012Общество
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Одесская природоохранная прокуратура предъявила почти полумиллионный иск ильичевскому предприятию, загрязнившему море нерафинированным подсолнечным маслом в акватории Ильического порта.
Морской среде причинен ущерб в размере 410 тыс. грн
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе областной прокуратуры.Как уточнили в прокуратуре, проверка установила, что «огромное маслянистое пятно у причальной стенки порта возникло вследствие вытекания подсолнечного масла из продуктопровода, принадлежащего хозяйственному обществу, при загрузке партии товара на борт теплохода».
По подсчетам специалистов Государственной экологической инспекции Северо-Западного региона Черного моря, обследовавших этот участок акватории ГП «Ильичевский морской торговый порт», морской среде причинен ущерб в размере 410 тыс грн, который подлежит взысканию с предприятия-нарушителя природоохранного законодательства.
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