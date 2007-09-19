Тимошенко: когда мы станем властью – они все положат там, где взяли

“Сегодня стало известно, что председатель Фонда государственного имущества Украины социалистка Валентина СЕМЕНЮК вместе с ЯНУКОВИЧОМ и его компанией почти бесплатно “сдают” инвесторам из команды Партии регионов Криворожский горно-обогатительный комбинат окисленых руд, расположенный в Кировоградской области”. Об этом Юлия ТИМОШЕНКО заявила сегодня на пресс-конференции в Днепропетровске, сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ.

«Нужно было сделать только одно – устроить инвестиционный аукцион по примеру «Криворожстали», и чтобы в нем могли принять участие и Алчевский меткомбинат, который катастрофически сегодня зажат монополией по снабжению железорудного сырья, и та же «Криворожсталь», которая ограничена в сырьевой базе. Но вместо этого бесплатно, без соглашений, без любых условий таких, которые, например, были отмечены в соглашении во время приватизации «Криворожстали», просто отдается предприятие», - сказала лидер БЮТ.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что “преднамеренно создается монополия по производству железорудного сырья для того, чтобы поставить на колени все другие металлургические предприятия”.

Лидер БЮТ вспомнила также о «Днепроэнерго», которое на основании искусственного банкротства было отдано в руки Рината АХМЕТОВА. По словам лидера БЮТ, в мире нет убыточных предприятий по производству электроэнергии, которые бы обанкротились, потому что это наиболее прибыльная и наиболее эффективная отрасль.

«Что с этим всем делать? Я сначала думала, нужно бегать, и все это с веником подметать и собирать в кучу. А затем набрала воздух в легкие и решила, что нужно мужественно выдержать 11 дней избирательной кампании, завершить ее, и когда станем властью – они все положат там, где взяли», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.