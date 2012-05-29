Грабитель в банке разжился на тысячу гривен

В городе Белая Церковь Киевской области человек ограбил отделение банка на 1 тыс. грн.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Киевской области, около 10.00 в горотдел милиции по спецлинии 102 поступило сообщение от диспетчера частной охранной фирмы о разбойном нападении на отделение банка.

Как выяснилось, как только банк открылся, в помещение вошел мужчина в черной маске с прорезями для глаз. Встретив работника, который находился в зале, нападающий применил газовый баллончик и, воспользовавшись открытой в кассы дверью, прошел в хранилище с деньгами. Угрожая кассиру предметом, похожим на пистолет, злоумышленник завладел средствами в сумме около 1 тыс. грн. Убегая, грабитель выпустил из рук пачку с деньгами, наклонился, чтобы поднять ее, и случайно выстрелил в стену. При этом он успел исчезнуть с места преступления до приезда службы охраны.

С места события изъяты вещественные доказательства. На данный момент проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности грабителя и его местонахождения. Известно, что мужчина был одет в черную кепку с белой надписью, темный реглан с длинными рукавами, черные шорты с белой полосой и сандалии. На лице нападающего была черная маска с прорезями для глаз, на вид ему около 25 лет.

Как сообщал УНИАН, 17 февраля с.г. в Белой Церкви, в помещении одной из библиотек, обнаружили ограбленный банкомат. Злоумышленники, ночью повредив и открыв пластиковую дверь, проникли в библиотеку, взломали сейф и забрали кассеты с деньгами. Из банкомата вынесли 520 тыс. грн.

1 марта в Белой Церкви в помещении одного из магазинов неизвестные похитили из банкомата 231 тыс. грн.