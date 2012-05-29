СМИ: бензин в Украине подешевеет еще на 20 копеек

В ближайшие дни бензин в Украине подешевеет еще на 20 копеек за литр.

Об этом пишет издание «КоммерсантЪ-Украина», ссылаясь на экспертно-аналитическую группу по вопросам функционирования рынка нефти и нефтепродуктов и развития нефтеперерабатывающей отрасли (ЭАГ) при Кабинете министров.

В соответствии со вчерашней договоренностью с основными операторами рынка нефтепродуктов, в течение ближайшей недели цены на бензин должны снизиться на 20 копеек за литр. Снижение цен пройдет в два этапа: на 0,1 грн/л — с сегодняшнего дня, 29 мая, и на столько же — с 4 июня.

Газета напоминает, что ЭАГ уже второй раз за месяц рекомендует трейдерам снизить цены — в предыдущий раз бензин подешевел на 5 коп/л с 12 мая и еще на 5 коп/л с 15 мая. На прошлой неделе в Минэнерго сочли удешевление недостаточным и заговорили о необходимости снижения цены на бензин на 0,6 грн/л, а на дизельное топливо — на 0,3 грн/л.

По данным ЭАГ, для этого были все предпосылки: в первой половине мая цена сырой нефти на европейских рынках снизилась на 9,2%, до 108,22 долл за баррель. Наблюдалось также падение цен на нефтепродукты в Европе: на бензин А-95 — на 7,9%, на дизельное топливо — на 3,4%. "Цены на заправках в мае действительно снижались на 0,05-0,1 грн/л, значительно отставая от темпов удешевления нефти на мировых рынках", — констатирует аналитик консалтинговой компании UPECO Александр Сиренко.

Также издание напоминает, что ценами на бензин заинтересовались и в Антимонопольном комитете (АМКУ). Вчера ведомство обязало в течение двух недель снизить цены на бензин марки А-95 (до "уровня, который существовал бы при условии значительной конкуренции на рынке") таких крупных операторов рынка нефтепродуктов, как "Лукойл", "Окко", WOG, Shell, ТНК-ВР. "После заявления АМКУ и ЭАГ у нас не осталось выбора. Мы будем вынуждены снизить цены", — говорит начальник пресс-службы "Лукойл-Украина" Валерий Рясик.