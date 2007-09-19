Катеринчук: в КС не должно быть людей Президента или парламента

Заместитель руководителя избирательного штаба блока "Наша Украина - Народная самооборона" Николай КАТЕРИНЧУК считает, что состав Конституционного Суда Украины должен формироваться исключительно из представителей судебной ветви власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.КАТЕРИНЧУК заявил на пресс-конференции в Виннице.

"Я считаю, что Конституционный Суд должен формироваться исключительно из представителей судебной ветви власти", - заявил он.

По мнению Н.КАТЕРИНЧУКА, в новой редакции Конституции должен быть блок, связанный с изменением системы формирования Конституционного Суда. "В нем (Конституционном Суде) также должны быть по 2 представителя от палат в Верховном суде и он не должен иметь внешнего влияния на свою работу ни со стороны Верховной Рады, ни со стороны Президента и других сторон", - отметил он.

По словам заместителя руководителя блока НУ-НС, судьями КС должны быть люди, которые имеют не меньше 25-летнего стажа в судопроизводстве, чьи моральные качества, профессионализм будут позволять этому органу принимать глобальные и исторические решения для развития Украины.

Н.КАТЕРИНЧУК считает, что такой принцип формирования Конституционного Суда будет иметь надежный элемент сдерживания и противовесов для того, чтобы ни у кого не было искушения использовать КС для достижения своих целей. "К сожалению, тот принцип формирования Конституционного Суда, который на сегодня сложился, не позволяет этому органу эффективно работать. И любая политическая сила, которая получит контроль над Конституционным Судом, может делать с Конституцией что угодно, и это неправильно", - считает Н.КАТЕРИНЧУК.

Как сообщал УНИАН, на сегодняшний день судей КС назначают Президент Украины, Верховная Рада Украины и съезд судей Украины – по шесть судей.