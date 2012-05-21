Стоимость проезда в поездах Hyundai будет зависеть от дня недели (цены)

Как сообщили УНИАН в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), стоимость проезда в этих поездах будет зависеть от дня недели.

Так, по понедельникам, вторникам и средам стоимость проезда в поездах Hyundai составит в направлении Киев-Харьков в 1 классе - 422,91 грн и 275,66 грн - во 2 классе, в направлении Киев-Львов - 474,89 грн в 1 классе и 307,45 грн во 2 классе, в направлении Киев-Донецк - 564,25 грн в 1 классе и 367,75 грн во 2 классе.

По четвергам и субботам при покупке билетов будет действовать скидка 10%, при покупке билетов в пятницу и воскресенье цена будет возрастать на 10%.

При оформлении билета на электропоезда Hyundai в направлении «туда» и «обратно» применяется скидка в размере 10% от стоимости проезда.

Кроме того, «Укрзализныця» сообщает, что согласно новому графику движения пассажирских поездов на 2012-2013 годы, который вступит с 27 мая, межрегиональные электропоезда Hyundai будут курсировать в сообщениях Киев-Харьков (2 пары) и Киев-Львов (1 пара).

Остальные электропоезда Hyundai на Львовском и Донецком направлениях будут назначены в первой половине июня.

Справка УНИАН. Поставки 10 новых двухсистемных межрегиональных электропоездов в девятивагонной комплектации от Hyundai Corporation осуществляются в рамках проекта внедрения в Украине ускоренного железнодорожного движения по контракту, подписанному с компанией Hyundai Corporation 16 декабря 2010 года.

Электропоезда Hyundai предназначены для перевозок пассажиров с эксплуатационной скоростью до 160 км/ч по железным дорогам Украины с шириной колеи 1520 мм на электрифицированных участках пути с постоянным током напряжением 3000 В и переменным током напряжением 25 000 В, частотой 50 Гц.