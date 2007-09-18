Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отбыл с рабочей поездкой в Черкасскую область.

Как сообщает пресс-служба Президента, на Черкащине глава государства ознакомится с ходом осенне-полевых работ (сельскохозяйственное общество с ограниченной ответственностью «Агро-Шанс», с.Лозуватка Шполянского района) и работой комбината хлебопродуктов Государственной акционерной компании «Хлеб Украины» (г. Шпола).

Также в Шполе В.ЮЩЕНКО проведет Всеукраинское совещание по вопросам развития рынка зерна.

Кроме того, Президент посетит Канев, где встретится с участниками Всеукраинского скульптурного симпозиума.