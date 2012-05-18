Бетховен писал произведения на заказ украинца

Как сообщил УНИАН начальник Управления культуры Черниговского городского совета Олег Васюта, в областном Филармоническом центре фестивалей и концертных программ 18 и 25 мая прозвучат два концерта классической музыки на тему "Андрей Разумовский и Людвиг ван Бетховен".

"Не всем известно, что выдающийся европейский композитор писал произведения по заказу сына гетмана Украины Кирилла Разумовского – Андрея, который в Австро-Венгрии был дипломатом", - отметил О.Васюта.

Он подчеркнул, что струнные квартеты Бетховена будут исполнены впервые в Чернигове. Также прозвучат произведения, у которых есть вариации на тему украинской народной музыки.

«Несколько сот лет тому назад представители Черниговщины содействовали распространению украинской музыки и народной песни в европейских странах, введению украинского мелоса в европейскую культуру, а сейчас также выходцы из Чернигова – музыканты обучаются в ведущих учебных заведениях Европы и способствуют популяризации Украины", - сказал О.Васюта.

Он уточнил, что на концертах в рамках проекта "Украина европейская" будут играть черниговцы Илья Буяльский, который является музыкантом Бернской консерватории, и Ольга Заритовская, студентка Нюрнбергской консерватории.

Кроме того, завтра в городском Парке культуры и отдыха пройдет Фестиваль стран Европы с участием школьных Евроклубов. Ожидается, что национальные блюда и европейские особенности увлечения футболом зрителям представят участники почти 40 Евроклубов Чернигова и области. Тематически нынешний фестиваль посвящен Евро-2012.

Также в Чернигове в рамках празднования Дня Европы пройдет конкурс детских рисунков "Евро-2012".