Азаров говорит, что бензин продолжит дешеветь

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров сообщил в ходе общения с пользователями сети Faсebook.

«Сейчас мировые цены на нефть снижаются, уровень налоговой нагрузки мы не планируем повышать, таким образом, если не поднимутся мировые цены на нефть, можно с уверенностью говорить, что эта тенденция сохранится», - написал Н.Азаров.

Как сообщал УНИАН, С 11 по 18 мая средние по Украине розничные цены на нефтепродукты снизились на 0,1-0,4%:

На бензин А-80 – снизились на 0,1% - с 10,37 грн/литр до 10,36 грн/литр.

На бензин А-92 – снизились на 0,2% - с 10,89 грн/литр до 10,87 грн/литр.

На бензин А-95 – снизились на 0,4% - с 11,32 грн/литр до 11,28 грн/литр.

На дизельное топливо – снизились на 0,1% - с 10,26 грн/литр до 10,25 грн/литр.