Врачам запретят носить белые халаты

С начала следующего года в британских больницах начнет действовать новый дресс-код. В рамках борьбы с внутрибольничными инфекциями персоналу запретят ношение одежды с длинным рукавом, в том числе традиционных белых халатов, сообщает BBC.

Помимо халатов, рубах и блузок с длинным рукавом, под запретом окажутся часы, кольца и браслеты, а также галстуки, сообщил министр здравоохранения Великобритании Алан Джонсон. Запрет связан с тем, что все эти предметы, а также обшлага рукавов наиболее часто загрязнены опасными болезнетворными микробами, в частности, метициллин-резистентным стафилококком (MRSA) и Clostridium difficile.

Также в гардеробе врачей появятся новые предметы одежды, выполняющие защитную функцию, в частности пластиковый фартук, сообщает британский Минздрав.

Помимо смены дресс-кода медицинского персонала, будут использованы также и другие меры борьбы с внутрибольничными инфекциями. В частности, пациентов, инфицированных C.difficile или MRSA, будут изолировать от остальных больных. Медсестры и сестры-хозяйки четыре раз в год будут напрямую отчитываться руководству больницы о проводимых санитарно-гигиеническом мероприятиях и их эффективности.

Усиленные меры борьбы с распространением инфекции были приняты после того, как стало известно, что Великобритания занимает одно из первых мест в Европе по частоте заражений лекарственно-устойчивыми микробами. По статистике, жертвами внутрибольничной инфекции ежегодно становятся более 5 тысяч британцев.

Медпортал