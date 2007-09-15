МИД России требует от Украины извинений

Министерство иностранных дел России требует от Украины извинений в связи с вандализмом на кладбище в Ивано-Франковске. Об этом сообщает интернет-издание «NEWSru» со ссылкой на департамент информации и печати МИД РФ

В частности, МИД России в связи с актом вандализма в отношении памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны, совершенном на Центральном кладбище Ивано-Франковска, требует от Киева обеспечить надежную охрану советских памятников.

"Надеемся, что власти Украины дадут надлежащую оценку этим варварским деяниям и обеспечат надежную охрану советских мемориальных комплексов в стране", - говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ.

"К сожалению, это не первый случай осквернения в западноукраинских регионах могил и мемориальных памятников советским войнам, отдавшим свои жизни за освобождение Украины от немецко-фашистских захватчиков", - отмечают в департаменте.

"Обещания же местных властей принять меры по задержанию хулиганов, явно орудующих по чьей то указке, остаются "пустым звуком". До сих пор никто из них не задержан и не предан правосудию за свои кощунственные действия", - подчеркивается в документе.

"Бросается в глаза и то, что подобного рода инциденты происходят на фоне ярко выраженной реабилитации в западноукраинских областях участников вооруженных националистических формирований - Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии - и активизации действий современных украинских национал-радикалов, которые систематически и целенаправленно проводят различного рода антироссийские акций", - отмечают в МИД РФ.