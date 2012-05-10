Сотрудник телерадиокомпании стрелял в милиционера

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области, 9 мая в Дружковке из пневматического пистолета МП-640 во время проверки документов у гражданина, похожего по приметам на разыскиваемого преступника, был ранен сотрудник патрульной службы городского отдела милиции.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие тяжкого преступления (изнасилование несовершеннолетней), на улицу, где предположительно проживает подозреваемый, был направлен наряд патрульной службы.

Во время патрулирования стражи порядка, одетые в форменную одежду, обратили внимание на двух молодых людей. Один из них подходил под описание ориентировки. Милиционеры подошли к парню и попросили предъявить документы, чтобы установить его личность, но молодой человек не подчинился и попытался скрыться. Сотрудники правоохранительных органов начали его преследование. Заметив погоню, парень обернулся, достал пистолет и выстрелил в милиционеров, попав одному из них в правый плечевой сустав. Однако скрыться ему не удалось, милиционеры задержали стрелявшего и доставили его в горотдел.

Задержанным оказался сотрудник областной телерадиокомпании. Свои действия он объяснил тем, что находился в состоянии алкогольного опьянения и сразу не разобрался, кто его преследует и почему.

Пистолет изъят, прокуратура проводит проверку.