Сотрудник телерадиокомпании стрелял в милиционера
В Дружковке Донецкой области сотрудник телерадиокомпании ранил милиционера, не подчинившись его требованиям.
|Пистолет изъят
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие тяжкого преступления (изнасилование несовершеннолетней), на улицу, где предположительно проживает подозреваемый, был направлен наряд патрульной службы.
Во время патрулирования стражи порядка, одетые в форменную одежду, обратили внимание на двух молодых людей. Один из них подходил под описание ориентировки. Милиционеры подошли к парню и попросили предъявить документы, чтобы установить его личность, но молодой человек не подчинился и попытался скрыться. Сотрудники правоохранительных органов начали его преследование. Заметив погоню, парень обернулся, достал пистолет и выстрелил в милиционеров, попав одному из них в правый плечевой сустав. Однако скрыться ему не удалось, милиционеры задержали стрелявшего и доставили его в горотдел.
Задержанным оказался сотрудник областной телерадиокомпании. Свои действия он объяснил тем, что находился в состоянии алкогольного опьянения и сразу не разобрался, кто его преследует и почему.
Пистолет изъят, прокуратура проводит проверку.