В связи с торжественными мероприятиями, в которых планируется участие Президента Украины Виктора Януковича, на Майдане Независимости в Киеве усилена охрана.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, по периметру центральной площади столицы, включая проезжую часть Крещатика, установлены металлические заграждения, за которыми находятся сотрудники милиции, которые просят лиц, проходящим на Майдан, показать содержимое сумок. В отдельных местах просят людей предъявить документы.

Сейчас на Майдане Независимости находятся несколько тысяч людей. Кто-то держит в руках государственные флаги. Красных флагов СССР пока не видно.