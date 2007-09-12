Подросток за трое суток угнал 5 машин

Милиционеры Полтавской области задержали 16-летнего юношу, который за трое суток угнал 5 автомобилей и еще 8 пытался угнать.

Об этом УНИАН сообщили в ЦОС УМВД Украины в Полтавской области.

По их данным, пять дней и ночей вся милиция Хорола искала угонщика, который со двора частного домохозяйства в селе Клепачи Хорольского района угнал автомобиль ВАЗ-21013, потом поочередно ЗАЗ -1102, "Москвич 2715" и ВАЗ-2101 и др. Все автомобили злоумышленник оставлял на дороге, как только в них заканчивалось горючее, при чем ни повредить, ни похитить вещи или запчасти, даже не пытался.

«Чтобы найти преступника милиционеры Полтавской области пять суток патрулировали, обходили каждый дом, опрашивали жителей окружающих, проверяли ранее судимых и т.п. Правоохранители говорят, что эти несколько дней просто жилы на работе: днем искали злоумышленника, а ночью документировали новое незаконное завладение авто. Наконец, удалось вычислить 16-летнего мальчика. Как оказалось, родители задержанного живут на окраине села Шишаки Хорольского района. Отец злоупотребляет спиртным. Мальчик проживает в с. Яреськи, где учится в СПТУ, а в Шишаки приезжает крайне редко.

При задержании угонщик даже не старался выкрутиться, он сразу сознался в 5 незаконных завладениях автомобилями и еще в 8 неудачных попытках угнать легковые автомобили.

"Я открывал дверцу с помощью обычного карманного ножа, - рассказал он, - и не собирался похищать никаких вещей, просто поссорился со своей девушкой и мне было позарез необходимо добраться к ней в Чернигов. Однако все время что-то мешало: то горючее заканчивалось, то руль блокировался, а однажды в машине лежала милицейская фуражка, и я не стал уганять авто».

Заместитель начальника Хорольского райотдела милиции Виталий ШЕВЧУГА сообщил, что против задержанного возбуждено уголовное дело по статье 289 Уголовного кодекса Украины – незаконное завладение транспортным средством, что предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.