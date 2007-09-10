Тимошенко хочет построить в Украине два новых НПЗ

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО предлагает построить два новых нефтеперерабатывающих завода для переработки Каспийской нефти и считает это приоритетным направлением в развитии нефтеперерабатывающей отрасли страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила в субботу на брифинге в Херсоне.

«Есть два направления в нефтеперепроботке. Во-первых, мы должны провести мощный, открытый тендер, в котором должны принять участие все, кто готов на основе Каспийской нефти построить в два мощных нефтеперерабатывающих завода с глубиной переработки нефти больше 90%», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, «мы готовы выделить землю не только для строительства заводов, но и сеть земельных участков по всей стране, чтобы можно было построить заправочные станции, которые создадут конкуренцию по качеству, так как качество нефтепродуктов сегодня просто ужасное, но и ценовую конкуренцию». Как считает Ю.ТИМОШЕНКО, «компании в Украине действуют в противоречии с мировым рынком: когда цены на нефтепродукты в мире падают, у нас они почему-то растут».

Вторым направлением Ю.ТИМОШЕНКО назвала «использование двух миллионов гектаров плодоносных земель в Украине для полного обеспечения страны биотопливом, которое сегодня абсолютно конкурентное по цене с нефтепродуктами и несравненно экологически чище».

Также Ю.ТИМОШЕНКО планирует поставить жесткие требования перед собственниками нефтеперерабатывающих заводов в Украине, в частности, увеличить количество и повысить качество производимых нефтепродуктов.

Справка УНИАН. В Украине работают шесть нефтеперерабатывающих заводов, общей мощностью переработки 51,11 млн. тонн нефти в год. Три НПЗ, включая Одесский НПЗ ("ЛУКОЙЛ"), Лисичанский (ТНК-ВР) и Кременчугский ("Татнефть"), по данным Антимонопольного комитета Украины, контролируют 66% украинского рынка бензинов и 51% рынка дизельного топлива.

На сегодня два НПЗ - Херсонский и Одесский находятся на реконструкции.