"Почтовый магазин" манил покупателей легкими деньгами

04:44, 10 апреля 2012
Общество
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АМКУ оштрафовало ООО «Почтовый магазин» на 1 млн 681 тыс грн за недобросовестную конкуренцию в виде распространения неправдивой информации о возможности выигрыша.

Иллюстрация к сказке ”Золотой ключик”

Об этом сообщил УНИАН председатель Одесского отделения Антимонопольного комитета Украины Юрий КРАВЕЦ.

По его словам, проведенным расследованием жалоб граждан об обмане установлено, что одесское предприятие «Почтовый магазин» размещало в печатных изданиях рекламу, которая содержала утверждения: «300 000 гривен за одно слово», «отгадайте закодированное на рисунке слово и ... выиграйте 300 000 грн»; «найдите в сундуке слово и получите 300 000 грн».

Причем предприятие также указывало: «Гарантия вручения 300 000 грн». Хотя при расследовании фактов специалистами АМКУ оказалось, что в действительности работники ООО «Почтовый магазин» подобных акций не проводили, победителей не вознаграждали, а «собирали таким способом адреса граждан, которые легко отгадали слово, с целью привлечения их в качестве клиентуры предприятия».

По адресам «победителей» были разосланы письма о гарантированной возможности выигрыша автомобиля или 150 тыс грн, а также дополнительных призов при условии заказа продукции из каталога товаров магазина. При этом цены на продукцию в 2-4 раза превышали среднюю стоимость аналогичных товаров, имеющихся в торговых сетях.

Вместе с тем, специалисты АМКУ призвали одесситов относиться более внимательно к рекламной информации о бескорыстных подарках, обдумано включаться в подобные розыгрыши.

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