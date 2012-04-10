На Андреевском спуске планируется свыше 10 новых зданий

Как сообщили УНИАН в пресс-службе А.Бригинца, по его данным, новые здания предусмотрены частично на свободных местах, а частично - вместо существующих зданий, среди которых: офисный центр (Андреевский спуск, 10-б), здание с рестораном, выставочным залом и апартаментами (Андреевский спуск, 6), 11-этажный гостиничный комплекс с паркингом и ресторанами (Андреевский спуск, 14-16), а «Замок Ричарда» планируется переоборудовать под гостиницу.

Также, согласно информации А.Бригинца, планируется уничтожить двор по адресу: Андреевский спуск, 18 и 36, где находятся мастерские Союза художников Украины.

Председатель комиссии, ссылаясь на руководителей учреждений культуры Андреевского спуска, сообщил, что пустырь между 12 и 18 домом спуска (напроти Музея Булгакова) уже оградили 5-метровым забором, за которым должна вырасти гостиница якобы в 8-10 этажей.

Депутат заметил, что 5-метровый забор, который появился в воскресенье вечером, свидетельствует о масштабности предстоящей застройки.

«Худшие мои предположения, к сожалению, сбываются. Как я и говорил, никакой реставрации Андреевского спуска не происходит, а реконструкция сетей – это лишь цель начать застройку спуска и уничтожить его архитектурную и художественную уникальность», - заявил А.Бригинец.