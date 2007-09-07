Никто не хотел приватизировать Киевгорстрой

Заместитель киевского городского председателя - секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ опроверг слухи о приватизации ХК «Киевгорстрой».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом О.ДОВГИЙ сообщил сегодня в интервью журналистам.

Комментируя объявленный КГГА конкурс на определение оценщика пакета акций «Киевгорстроя», он сказал: «На сколько мне известно, Киевсовет провел оценку всех без исключения пакетов акций, которые принадлежат территориальному обществу, потому что оценка должна быть поставлена на баланс на сегодняшний день. Последняя оценка проводилась последний раз энное количество лет назад и за это время стоимость этих пакетов увеличилась. Поэтому ни единого желания или причастности к любым процессам приватизационным в этом нет».

Кроме того, О.ДОВГИЙ отметил, что по этому поводу разговаривал с киевским городским председателем Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ. «Я понял, что никакие намерения по дестабилизации или любой приватизации ХК «Киевгорстрой» на сегодняшний день не рассматривались и это (слухи - УНИАН) просто очередные спекуляции», - сказал О.ДОВГИЙ.

Справка УНИАН. Главное управление коммунальной собственности Киева объявило конкурс по выбору оценщика для проведения независимой оценки стоимости 80%-го пакета акций (52 млн. 910 тыс. 760 шт.) Холдинговой компании «Киевгорстрой». Об этом сообщается в объявлении ГУ коммунальной собственности, опубликованном в газете «Хрещатик» от 9 августа.

В Наблюдательный совет ХК «Киевгорстрой» входят: депутат Киевсовета от блока Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО Денис КАМАРНИЦКИЙ, начальник Главного управления коммунальной собственности КГГА Анатолий ЧУБ и начальник юридического управления ХК «Киевгорстрой» Владимир БЯЛКОВСКИЙ.

Холдинговая компания «Киевгорстрой» - крупнейшая строительная компания Украины.

80% ее акций принадлежит Киевской территориальной общине и находится в управлении Киевской горгосадминистрации.

В холдинг входит 38 акционерных обществ, от 10 до 30% акций которых принадлежит компании, 6 дочерних предприятий, в которых "Киевгорстрой" владеет 100% пакетом акций, и 51 предприятие - на правах ассоциированных членов.

Как прямой инвестор ХК «Киевгорстрой» построил в 2006 году 426 тыс. кв. м жилья. Всего, как объединенный подрядчик, компания в прошлом году построила 730 тыс. кв. м жилья. В целом предприятиями Холдинга было построено 9 тыс. 700 квартир.

В 2007 году «Киевгорстрой» планирует увеличить объемы строительства жилья на 15%.