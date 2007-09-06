Территория Киевского вокзала в Москве проверена, взрыва не будет
21:54, 06 сентября 2007Общество
498 0
Милиция ищет преступника
Сообщение об угрозе взрыва на Киевском вокзале в Москве оказалось ложным, сообщил РИА Новости источник в столичных правоохранительных органах.
"После того, как неизвестный позвонил в милицию по телефону "02" и сказал, что вокзал заминирован, пассажиры были эвакуированы, кинологи с собаками обследовали территорию, информация не подтвердилась", - сказал собеседник агентства, отметив, что ведется поиск преступника.
"Поезда приходят и уходят по расписанию", - добавил он.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter