Сколько у Нацбанка монетарного золота?.. а валюты наличкой?.. а авуаров?

Валовые международные резервы Национального банка Украины в августе 2007 года выросли на 5,8% или на 1 млрд. 594,1 млн. долл. - до 28 млрд. 882,86 млн. долл.

Об этом УНИАН сообщили в Национальном банке Украины.

По информации НБУ, по итогам августа в структуре резервов монетарное золото составило 385,48 млн. долл.; наличная иностранная валюта - 14,73 млн. долл.; другие резервы в свободно конвертируемой валюте - 16 млрд. 966,73 млн. долл.; авуары в СПЗ и резервная позиция в МВФ - 0,97 млн. долл., ценные бумаги - 11 млрд. 514,73 млн. грн.

Объем операций на межбанковском валютном рынке Украины (покупка и продажа в долларовом эквиваленте) за август составил 14 млрд. 266,4 млн. долл. При этом сальдо интервенций НБУ на валютном рынке Украины за август составило 1 млрд. 575,3 млн. долл. (в долларовом эквиваленте).

Объем операций на наличном рынке Украины (покупка и продажа иностранных валют за гривню в долларовом эквиваленте) по итогам августа составил 6 млрд. 081,3 млн. долл., в т.ч. объем валюты, купленной банками у населения - 3 млрд. 004 млн. долл., объем валюты, проданной населению - 3 млрд. 077,3 млн. долл.

Вклады населения в валюте (в долларовом эквиваленте) выросли за прошлый месяц на 257,2 млн. долл. и на 31 августа 2007 года составили 11 млрд. 272,4 млн. долл.