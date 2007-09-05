Ющенко вручит ордера и ключи от машин

Сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО осуществит рабочую поездку в Винницкую область.

Как сообщал УНИАН, предусматривается, что в ходе поездки в городе Гайсин В.ЮЩЕНКО вручит военнослужащим ордера на квартиры в новом доме.

Также во время поездки в Винницкую область Президент вручит пенсионерам-инвалидам ключи от автомобилей.