Ющенко вручит ордера и ключи от машин
08:46, 05 сентября 2007Общество
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Рабочая поездка в Винницкую область
Сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО осуществит рабочую поездку в Винницкую область.
Как сообщал УНИАН, предусматривается, что в ходе поездки в городе Гайсин В.ЮЩЕНКО вручит военнослужащим ордера на квартиры в новом доме.
Также во время поездки в Винницкую область Президент вручит пенсионерам-инвалидам ключи от автомобилей.
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