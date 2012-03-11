На завтра синоптики обещают снег с дождем

12 марта на Правобережье Украины и в северных областях ожидается мокрый снег с дождем. На остальной территории без существенных осадков.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

На дорогах местами гололедица.

Ветер в западной половине будет преобладать западный, в южной части - северо-восточный, на остальной территории юго-восточный, 7-12 м/с, в Крыму и Приазовье, а ночью и в Карпатах местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° мороза (на южном побережье Крыма 1-5° тепла), днем 0-5° тепла, в южной части и в Закарпатье до 8° тепла; в восточных областях и в Карпатах ночью 6-11° мороза, днем около 0°.

В Киеве и области ночью будет идти умеренный, днем местами небольшой мокрый снег и дождь.

На дорогах кое-где гололедица. Ветер будет преобладать западный, 7-12 м/с. Температура по области ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла. По г. Киеву температура ночью 0-2° мороза, днем 2-4° тепла.