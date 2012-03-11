Отец зарезал 8-летнюю дочку
10:24, 11 марта 2012Общество
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В главке милиции отметили, что убийца задержан, и все обстоятельства преступления выясняются
Вчера во Львове ранее судимый мужчина совершил убийство собственной дочери.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в ГУ МВД Украины во Львовской области.
Преступление произошло в Сыхивском микрорайоне Львова. Отец зарезал 8-летнюю девочку.
В главке милиции отметили, что убийца задержан, и все обстоятельства преступления сейчас выясняются. На месте работает следственно-оперативная группа.
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