Отец зарезал 8-летнюю дочку

Вчера во Львове ранее судимый мужчина совершил убийство собственной дочери.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в ГУ МВД Украины во Львовской области.

Преступление произошло в Сыхивском микрорайоне Львова. Отец зарезал 8-летнюю девочку.

В главке милиции отметили, что убийца задержан, и все обстоятельства преступления сейчас выясняются. На месте работает следственно-оперативная группа.