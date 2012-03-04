Чиновники массово недоступны для вызова в суд

Верховной Раде Украины предлагается законодательно ускорить завершение формирования Единой базы электронных адресов, номеров факсов (телефаксов) субъектов властных полномочий.

Соответствующий проект закона “О внесении изменений в Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» зарегистрирован в ВР народным депутатом от фракции Партии регионов Дмитрием ШПЕНОВЫМ и депутатом от фракции Народной партии Николаем РУДЧЕНКО (№10143).

Законопроектом предусмотрено обязать органы государственной власти, органы местного самоуправления внести информацию об их электронных адресах, их номерах факсов (телефаксов) в Единую базу данных электронных адресов, номеров факсов (телефаксов) субъектов властных полномочий до 1 мая 2012 года.

При этом, предлагается не позже 1 июня 2012 года обеспечить постоянное внесение в Единую базу информации об электронных адресах, номерах факсов (телефаксов) субъектов властных полномочий.

В пояснительной записке отмечается, что действующим законодательством предусмотрен качественно новый способ экономии бюджетных средств и времени, во время производства судами дел, в которых принимают участие субъекты властных полномочий. С целью облегчения и ускорения рассмотрения судами таких категорий дел, закон о судоустройстве предусмотрел создание Единой базы данных. Информация из этой базы должна использоваться судами для осуществления вызова субъектов властных полномочий на судебные заседания путем направления текста повестки электронной почтой, факсимильным сообщением (по факсу, телефаксу), телефонограммой.

Держателем Единой базы данных является Государственная судебная администрация, которая обеспечивает ее ведение, контролирует осуществление мероприятий, связанных с защитой содержащейся в ней информации, заключает договоры, в соответствии с которыми финансируются расходы, связанные с ведением Единой базы данных.

В то же время, отмечают авторы законопроекта, вызывает обеспокоенность фактическое заполнение Единой базы данных. Информация имеется лишь частично и фрагментарно, и большинство субъектов властных полномочий не торопится вносить в Единую базу данных информацию.