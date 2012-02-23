Двое подростков грабили "от скуки"

Работники Цюрупинского райотдела милиции в Херсонской области задержали двух подростков, которые совершали кражи и грабежи «от скуки».

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Секторе общественных связей УМВД в Херсонской области, в последний раз они совершили преступление 6 февраля. Тогда в милицию обратилась 36-летняя женщина, которая сообщила, что вечером на улице к ней подбежали неизвестные, сбили с ног и вырвали из рук сумку, в которой находился мобильный телефон и деньги.

Аналогичные заявления поступали также от других жителей Цюрупинска.

Работники милиции проанализировали схемы совершения всех преступлений и пришли к выводу, что к ним причастные одни и те же люди.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий были задержаны двое 16-летних подростков. Они рассказали, что кроме грабежа, также обворовывали гаражи, выносили оттуда перфораторы, магнитолы, изделия, из металла. Все краденое продавали.

По данным милиции, задержанные проживают в благополучных семьях, а свои действия они пояснили тем, что преступления совершали от скуки.

По всем фактами возбуждены уголовные дела по ч.3 ст.185 Уголовного кодекса Украины “Кража” (карается лишением свободы на срок от 3 до 6 лет) и ч.2 ст.186 УКУ “Грабеж” (карается лишением свободы на срок от 4 до 6 лет).