Дешевое белорусское молоко подрывает экономику России

Национальный союз производителей молока РФ ("Союзмолоко") направил открытое письмо министру сельского хозяйства России Елене Скрынник и министру сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Михаилу Русому с просьбой незамедлительно приступить к поиску механизмов регулирования взаимодействия "двух абсолютно разных по принципам хозяйствования молочных индустрий", говорится в письме, опубликованном на сайте союза.

Союз предлагает до конца 2012 года исключить позицию сухого цельного молока и сухой молочной сыворотки из перечня молочных продуктов, поставляемых белорусскими предприятиями в Россию.

По его данным, к началу 2012 года средняя цена на сырое товарное молоко в России составила 15-16 рублей за килограмм в то время, как в Беларуси эта цена не превышает 11 рублей за килограмм, что является основой "беспрецедентного конкурентного преимущества белорусских молочных продуктов перед аналогичными российскими, в условиях общего рынка Таможенного союза".

Рекомендуемые Минсельхозпродом Белоруссии цены для российского рынка являются, по мнению "Союзмолока", губительными для российских производителей и переработчиков молока: российский рынок получает сливочное масло 72,5% жирности по 100 рублей за килограмм, сухое цельное молоко по 130 рублей за килограмм, сухое обезжиренное молоко по 110 рублей за килограмм.

При этом у российских производителей при средних ценах на сырое молоко в 15-16 рублей за килограмм себестоимость производства по сливочному маслу 72,5% жирности составляет 170 рублей за килограмм, по сухому цельному молоко - 160 рублей за килограмм, сухому обезжиренному молоко - 145 рублей за килограмм.

"Отсутствие спроса, вызванное низким потребительским спросом и демпинговыми предложениями белорусских производителей, может привести к резкому падению закупочных цен на сырое молоко в России. В таком случае, в сезон большого молока, мы можем столкнуться с отказом переработчиков закупать молоко в соответствии с ценовым коридором, что приведет к дестабилизации ценовой ситуации и забою молочного стада", - цитирует РИА Новости.

Средняя закупочная цена на сырое молоко в сельскохозяйственных предприятиях России в начале февраля 2012 года начала снижаться и составила 14,1 рубля за килограмм.

"Прежде всего, требуется в кратчайшие сроки внести корректировки в Баланс торговли молоком и молочными продуктами на 2012 год. А именно, исключить позицию сухого цельного молока и сухой молочной сыворотки из перечня молочных продуктов, поставляемых белорусскими предприятиями в Россию до конца 2012 года", - говорится в письме.

Российские производители, по мнению "Союзмолока", в полной мере могут обеспечить страну указанной продукцией.

"Также считаем необходимым уже в ближайшие дни повысить индикативные цены при экспорте из Беларуси в Россию на масло сливочное 72,5% и 82,5% жирности, а также сухое обезжиренное молоко", - добавляется в письме.