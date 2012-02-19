Грищенко нашел неожиданный рынок для украинского сыра

Украина может начать экспортировать сыр в Иорданию. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Константин Грищенко в своем микроблоге в Twitter, подводя итоги встречи с премьер-министром Иордании в Аммане.

«Не мог не затронуть вопрос возможного экспорта украинского сыра. Уверен, в РФ наши сыры вернутся, но новые рынки еще никому не помешали», — отметил Грищенко.

«В иорданских партнерах импонирует настрой на результат. Переговоры с премьер-министром Иордании подтвердили хорошие возможности для торговли», — сообщил глава украинского МИДа.

Напомним, что Россия объявила «сырную войну» в начале февраля, запретив импорт примерно половины украинских сыров. Российские власти утверждают, что в сыре было обнаружено пальмовое масло, украинская сторона это категорически отрицает.

Ранее правительственный уполномоченный по вопросам европейской интеграции Украины Валерий Пятницкий заявил, что Украина будет продавать свой сыр на европейском рынке.

Зеркало недели