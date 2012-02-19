Грищенко нашел неожиданный рынок для украинского сыра
Министр рассказал о переговорах
Украина может начать экспортировать сыр в Иорданию. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Константин Грищенко в своем микроблоге в Twitter, подводя итоги встречи с премьер-министром Иордании в Аммане.
«Не мог не затронуть вопрос возможного экспорта украинского сыра. Уверен, в РФ наши сыры вернутся, но новые рынки еще никому не помешали», — отметил Грищенко.
«В иорданских партнерах импонирует настрой на результат. Переговоры с премьер-министром Иордании подтвердили хорошие возможности для торговли», — сообщил глава украинского МИДа.
Напомним, что Россия объявила «сырную войну» в начале февраля, запретив импорт примерно половины украинских сыров. Российские власти утверждают, что в сыре было обнаружено пальмовое масло, украинская сторона это категорически отрицает.
Ранее правительственный уполномоченный по вопросам европейской интеграции Украины Валерий Пятницкий заявил, что Украина будет продавать свой сыр на европейском рынке.