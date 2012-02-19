СМИ: В милиции предлагают должность борца с хакерами за 1400 грн в месяц

ГУ МВД в Киеве объявило конкурс на замещение вакантной должности начальника управления по борьбе с киберпреступностью.

В Киеве создается управление по борьбе с киберпреступностью для предупреждения и противодействия преступлениям и правонарушениям в сфере ИТ, а также противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных от таких преступлений. Базовый оклад на указанную должность составляет 1400-1500 грн, сообщает ТСН.

Правда, в милиции также отмечают, что борца с хакерами ждут и надбавки: за выполнение особо важных заданий (+50% оклада), за выслугу лет, за оперативно-розыскную, разведывательную или контрразведывательную деятельности и информационно-аналитическое обеспечение органов государственной власти и оперативно-служебной деятельности (+50% оклада), за службу в условиях режимных ограничений (+15%), ежемесячное премирование.

Интересно, что средняя зарплата в Киеве, по данным Госкомстата - 4168 грн. Не исключено, что искать борца с киберпреступностью в МВД решили после того, как официальные сайты министерства пали под натиском желающих отомстить за отключение EX.UA.