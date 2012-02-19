Сгорела церковь иконы Святой Марии Богородицы

На Житомирщине

В селе Вишевичи Радомышльского района Житомирской области сгорел храм Украинской православной церкви Московского патриархата иконы Святой Марии Богородицы. Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, огонь полностью уничтожил храм. Жертв и пострадавших нет. Пожар ликвидирован пожарно-спасательными подразделениями МЧС. Причина пожара устанавливается. На месте события работала оперативная группа Территориального управления МЧС в Житомирской области.

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