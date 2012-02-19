СМИ: Кабмин «потерял» 22 млрд гривен дефицита госбюджета

Реальный дефицит госбюджета Украины в 2011 году вдвое превысил официальные данные, обнародованные Кабмином. При определении дефицита не были учтены бюджетные расходы почти на 22 млрд грн.

Об этом изданию ZN.UA сообщил заведующий сектором денежно-финансовой стратегии Национального института стратегических исследований Алексей Молдован.

По словам эксперта, несмотря на то, что в 2011-м в государственный бюджет Украины было мобилизовано на 74 млрд. грн. (или 30,7%) больше, чем в 2010 году, дефицит бюджета все еще остается довольно значительным.

Официально Министерство финансов анонсировало, что по итогам прошлого года он составил 23,6 млрд. грн., или около 1,8% прогнозируемого ВВП.

В действительности же реальный дефицит бюджета (с учетом расходов на капитализацию ПАО «Родовид банк» в сумме 4,0 млрд. грн., ПАО «Государственный Ощадный банк Украины» в сумме 0,6 млрд. грн., ПАО «Укргазбанк» в сумме 4,3 млрд. грн., пополнение уставного фонда НАК «Нафтогаз Украины» в сумме 12,5 млрд. грн. и невыполненных бюджетных обязательств в объеме 9,3 млрд. грн.) достиг 45,4 млрд. грн., или 3,6% от прогнозируемого ВВП.

«Это, конечно, меньше, чем дефицит 2010 года, но это довольно высокий показатель на фоне значительного увеличения доходов бюджета и сдержанной динамики роста расходов», — отметил эксперт.