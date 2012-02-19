Черкассы выиграли 15 миллионов

Черкассы получат 15 млн. грн. на внедрение энергосберегающих технологий в жилых домах от Агентства национальных проектов конкурса по энергосбережению.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службы Черкасского горисполкома.

По их данным, средства город получит как победитель конкурса по энергосбережению, проводимого Агентством национальных проектов.

Деньги будут направлены на полную реновацию домов: замену окон, утепление и ремонт крыш, установление индивидуальных тепловых пунктов.

Однако все эти работы будут проведены в домах, где жители образовали Объединения совладельцев многоквартирного дома (ОСМД). Главное условие - жители также должны взять участие в софинансировании на уровне 5-10% от общей суммы. Полученных средств должно хватить на несколько зданий.

По словам мэра Черкасс Сергея ОДАРИЧА, для внедрения энергосберегающих технологий в одном среднестатистическом доме необходимо около 3-4 млн. грн.