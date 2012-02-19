Какая связь между уничтожением собак и Евро-2012?

Уничтожение бездомных животных в Украине происходит не из-за подготовки к проведению в нашем государстве финальной части нынешнего чемпионата Европы по футболу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом члены Международного движения реалистической зоозащиты «Пять свобод» заявили в пятницу на пресс-конференции в Киеве.

«Пора наконец прекратить спекуляции, потому что Украину сознательно «нагибают» с помощью Евро-2012. В действительности, никакой связи между тем количеством беспризорных стай, которые заполонили украинские города, и Евро, – не существует» - отметил судья-дрессировщик национальной категории Кинологического клуба Украины Сергей КЛОЧКО.

В свою очередь, директор КП "Центр обращения с животными" Харьковского городского совета Юлия ШАПОВАЛОВА заметила, что в Харькове никто не ставит задачу уничтожать бездомных животных в связи с тем, что в городе состоятся матчи Евро-2012. «Эта работа по вылову и размещению в ветеринарных клиниках и пунктах временного содержания была начата значительно раньше», - сказала она.

В то же время Ю.ШАПОВАЛОВА заметила, что в течение 2,5 лет в Харькове на бюджетные средства стерилизовали и отпустили на волю около 5 тыс. собак. При этом она отметила, стерилизация не способствует уменьшению общего количества бездомных собак в городе, поэтому с середины 2010 года в Харькове таких собак вылавливают и размещают в ветеринарных учреждениях, подыскивают им хозяев, а если желающих взять собаку нет, ее усыпляют.

С.КЛОЧКО сообщил, что члены Международного движения реалистической зоозащиты «Пять свобод» предлагают внести изменения в закон «О защите животных от жестокого обращения», в частности, запретить хозяевам выбрасывать животных на улицу, а также ввести административное наказание за эти действия.

С.КЛОЧКО также подчеркнул необходимость введения в Украине налога на домашних животных, а также обязательной идентификации животных с помощью чипов.

Кроме того, представители движения предлагают, в частности, расширить понятие «жестокое обращение с животными» и «приют для животных»; предоставить возможность органам местного самоуправления ограничивать количество домашних животных, которые содержатся в жилых помещениях; ввести особые условия для приобретения и содержания собак потенциально опасных пород; конкретизировать правила обращения с бездомными животными; привести в соответствие с положениями Европейской конвенции по защите прав домашних животных положения статьи «Умертвление животных» закона «О защите животных от жестокого обращения» и другие.

Как сообщал УНИАН, после неоднократных дискуссий между УЕФА и представителями украинских властей министр экологии и природных ресурсов Украины Николай ЗЛОЧЕВСКИЙ в ноябре прошлого года официально заявил о намерениях ввести запрет на уничтожение бездомных собак.

Чиновники также сообщили о планах построения ряда приютов для таких животных, где бы они могли проходить процесс реабилитации после стерилизации, после чего выпускались бы на свободу. В соответствии с новыми законами, все мэры городов будут обязаны обеспечивать выполнение новых правил, в ином случае - будут нести ответственность перед законом.