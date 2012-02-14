Мэр Чернигова новенькую иномарку взял покататься у «афганцев» - на несколько лет

Черниговский городской председатель Александр СОКОЛОВ ездит на новом автомобиле Тоуоtа Саmrу, который Черниговский городской совет получил от областного отделения Украинского союза ветеранов Афганистана.

Об этом черниговскому изданию «Высокий Вал» на запрос о публичной информации сообщил заместитель мэра Станислав ВИХРОВ.

«Автомобиль Тоуоtа Саmrу Черниговский городской совет получил взаймы от общественной организации», - сказал он.

По его словам, согласно договору займа, заимодавец гарантирует, что транспортное средство, которое передается в бесплатное временное пользование, свободно от каких-либо имущественных прав третьих лиц, в споре и под арестом (запретом) не находится.

Срок действия договора определен до 31 декабря 2015 года. В то же время, в договоре прописано, что пользователь имеет право передавать транспортное средство в пользование третьим лицам лишь по письменному согласию заимодавца.

В свою очередь, общественная организация получила автомобиль в пожертвование от ООО "Автомобильная компания "Сивер-авто" (договор пожертвования №229/0712).

По условиям договора, пожертвователь гарантирует, что предмет пожертвования принадлежит ему по праву частной собственности, не находится под запретом отчуждения, арестом, не является предметом залога или другим средством выполнения обязательств перед какими-либо физическими или юридическими лицами, государственными органами или государством. К тому же, он не обременен любым другим способом, предусмотренным действующим в Украине законодательством.

Пожертвователь имеет право осуществлять контроль над использованием пожертвования в соответствии с целью, а также имеет право отказаться требовать расторжения договора, если пожертвование используется не по назначению.

Автомобиль имеет государственный номер СВ 1000 АХ.

Как сказал «Высокому Валу» С.ВИХРОВ, в автопарке горсовета есть 5 автомобилей. Эта же новая Тоуоtа Саmrу нужна городскому для представительских поездок в Киев и в другие города.

Как сообщал «Высокий Вал», пребывая в должности мэра, А.СОКОЛОВ в 2002-2006 годах арендовал автомобиль этой же марки за 12 гривень в год у «Черниговской ТЭЦ».